Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Сийярто припомнил Зеленскому номер с игрой на рояле без рук после угроз Орбану

Сийярто: чего ожидать от Зеленского, который играет на рояле с поднятыми руками
Valentyn Ogirenko/Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о бескультурии человека. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле», — сказал Сийярто на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

По словам министра, угрозы и шантаж стали нормой для киевских властей. Сийярто считает, что нынешнее поведение Зеленского напоминает методы, которые использует мафия.

«Но чего мы ожидаем от президента, который играет на рояле так, чтобы были видны обе руки?» — задался вопросом Сийярто.

5 марта Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес Виктора Орбана, если он продолжит блокировать транш Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Правда, прямо говорить об Орбане украинский лидер не стал, назвав его лишь «одним лицом в Евросоюзе». Политик выразил надежду, что он не будет блокировать транш в размере €90 млрд, чтобы у ВСУ было оружие.

В 2016 году, еще до того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский в одном из юмористических номеров студии «Квартал 95» разыграл сценку. В ней он сымитировал игру на рояле, сняв штаны и подняв обе руки вверх.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл план Брюсселя по избавлению от Орбана.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!