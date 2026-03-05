Экс-госсекретарь раскрыл, чем обернется война в Иране для США

Блинкен: война в Иране может ослабить США перед лицом России и КНР

Для реальных изменений в Иране потребуется постоянное присутствие сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова приводит Bloomberg.

По его словам, при таком сценарии существует риск истощения американских запасов вооружений. Это может сделать США «уязвимыми» для Китая и России, предупредил он.

Он подчеркнул, что его беспокоит сценарий, при котором Вашингтон «настолько истощит арсенал, и на его восстановление потребуется много времени, что это поставит его в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос о втягивании США в войну с Ираном.