В России подешевели цветы в преддверии 8 марта

АКОРТ: цены на цветы в торговых сетях снизились на 22,3% перед 8 марта

Цены на цветы в крупных российских торговых сетях перед снизились 8 Марта. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, передает ТАСС.

«Цены на цветы к Международному женскому дню в крупных торговых сетях снизились за неделю на 22,3%: минимальная стоимость букета на предпраздничной неделе составила 349 рублей», — подчеркнул Богданов.

По информации АКОРТ, штучные розы подешевели за этот же период на 24,3% - с 185 до 140 рублей за цветок. Также отмечается, что к празднику существенно расширился ассортимент цветов: в продаже появились тюльпаны, мимозы, нарциссы и ирисы.

До этого стало известно, каких подарков ждут россиянки на 8 марте. Согласно опросу, самый популярный подарок — это деньги. На втором месте рейтинга новая сумка, на третьем — ювелирные украшения. Женщины также сообщили, что они не хотят видеть в качестве подарка на праздник. Так, антирейтинг возглавил одинокий цветок в целлофане. За ним идут товары для кухни (приборы, техника, утварь) и «игрушки для взрослых».

Опрос показал, что большая часть россиянок обидится, если подарок будет стоить дешевле 30 тыс. рублей. При этом почти половину опрошенных женщин мужчины ранее обижали подарками на 8 марта.

