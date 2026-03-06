Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России подешевели цветы в преддверии 8 марта

АКОРТ: цены на цветы в торговых сетях снизились на 22,3% перед 8 марта
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Цены на цветы в крупных российских торговых сетях перед снизились 8 Марта. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, передает ТАСС.

«Цены на цветы к Международному женскому дню в крупных торговых сетях снизились за неделю на 22,3%: минимальная стоимость букета на предпраздничной неделе составила 349 рублей», — подчеркнул Богданов.

По информации АКОРТ, штучные розы подешевели за этот же период на 24,3% - с 185 до 140 рублей за цветок. Также отмечается, что к празднику существенно расширился ассортимент цветов: в продаже появились тюльпаны, мимозы, нарциссы и ирисы.

До этого стало известно, каких подарков ждут россиянки на 8 марте. Согласно опросу, самый популярный подарок — это деньги. На втором месте рейтинга новая сумка, на третьем — ювелирные украшения. Женщины также сообщили, что они не хотят видеть в качестве подарка на праздник. Так, антирейтинг возглавил одинокий цветок в целлофане. За ним идут товары для кухни (приборы, техника, утварь) и «игрушки для взрослых».

Опрос показал, что большая часть россиянок обидится, если подарок будет стоить дешевле 30 тыс. рублей. При этом почти половину опрошенных женщин мужчины ранее обижали подарками на 8 марта.

Ранее Лукашенко пообещал защитить женщин от мужиков.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!