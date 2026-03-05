В США не знают, как сдержать рост цен на бензин после ударов по Ирану

Politico: Белый дом ищет способы сдержать цены на нефть после ударов по Ирану

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить список мер по сдерживанию роста цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщает издание Politico.

«Белый дом перебирает все возможные варианты, чтобы сдержать рост цен на топливо, особенно на бензин», — говорится в публикации.

Рост нефтяных котировок связывают с ударами США по Ирану и последующими атаками, которые затронули энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива. В связи с этим советники по энергетике, включая министра энергетики США Криса Райта и представителей совета по энергетике под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили указание быстро найти меры, которые можно будет представить потребителям как «хорошие новости».

Одним из предложенных вариантов стала временная отмена федерального налога на бензин в США. Однако для этого требуется решение конгресса, и нет гарантии, что экономия полностью отразится на розничных ценах.

Также в администрации Трампа обсуждали возможность использования американских военных для защиты энергетических объектов на Ближнем Востоке. Эксперты издания отмечают, что это может вызвать претензии со стороны Саудовской Аравии из-за чувствительности вопроса размещения американских войск.

Ранее военный эксперт назвал нефтяные котировки в качестве основного изъяна стратегии США против Ирана.