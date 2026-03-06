Рябков рассказал о диалоге России и США по Украине

Рябков: Россия рассчитывает на продолжение работы с США по Украине

Россия надеется на продолжение работы с США по Украине в разных форматах. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией Соединенных Штатов. Поддерживаем конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы», — сказал он.

При этом Рябков отметил, что Москва не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном.

«Главным приоритетом для нас в любом случае остается достижение целей специальной военной операции, дипломатическим или военным путем», — подчеркнул замминистра.

5 марта начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что продолжение переговоров между Россией и Украиной нужнее США, чем РФ.

Ранее в Кремле оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине.