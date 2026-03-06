СПбГУ призвал посла Польши помочь с освобождением историка Бутягина

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) официально обратился к чрезвычайному и полномочному послу Польши в РФ Кшиштофу Краевскому с призывом содействовать в урегулировании ситуации вокруг ареста археолога Александра Бутягина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На сайте СПбГУ 6 марта было опубликовано письмо, под которым поставили свои подписи студенты и сотрудники университета. В документе содержится настоятельное требование немедленно освободить ученого из-под стражи, не допустить его выдачи другой стране и обеспечить открытое расследование, соответствующее международным стандартам.

В своем обращении университетские представители охарактеризовали задержание Бутягина как «политический произвол».

«Обвинения в отношении ученого носят абсурдный характер и напрямую связаны с его научной деятельностью в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Республике Крым — неотъемлемой части Российской Федерации», — говорится в тексте письма.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что всемирно известный археолог на протяжении многих лет проводит исследовательскую работу на Керченском полуострове, имея на это все необходимые разрешения от соответствующих инстанций, включая украинские власти до 2014 года.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее посла Польши вызвали в МИД РФ из-за задержания Бутягина.