Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

СПбГУ призвал посла Польши помочь с освобождением историка Бутягина

СПбГУ призвал посла Польши добиться освобождения археолога Бутягина
Влад Аганов/YouTube

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) официально обратился к чрезвычайному и полномочному послу Польши в РФ Кшиштофу Краевскому с призывом содействовать в урегулировании ситуации вокруг ареста археолога Александра Бутягина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На сайте СПбГУ 6 марта было опубликовано письмо, под которым поставили свои подписи студенты и сотрудники университета. В документе содержится настоятельное требование немедленно освободить ученого из-под стражи, не допустить его выдачи другой стране и обеспечить открытое расследование, соответствующее международным стандартам.

В своем обращении университетские представители охарактеризовали задержание Бутягина как «политический произвол».

«Обвинения в отношении ученого носят абсурдный характер и напрямую связаны с его научной деятельностью в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Республике Крым — неотъемлемой части Российской Федерации», — говорится в тексте письма.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что всемирно известный археолог на протяжении многих лет проводит исследовательскую работу на Керченском полуострове, имея на это все необходимые разрешения от соответствующих инстанций, включая украинские власти до 2014 года.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее посла Польши вызвали в МИД РФ из-за задержания Бутягина.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!