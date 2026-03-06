Размер шрифта
В Иране обсудили выборы верховного лидера

Tasnim: прошло четвертое заседание совета по выборам верховного лидера Ирана
В Иране состоялось четвертое заседание временного руководящего совета, на котором обсудили предстоящие выборы верховного лидера страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Во время мероприятия секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани доложил о положении дел в конфликте с Израилем и США. Участники «запланировали формирование Совета экспертов и представление будущего лидера» исламской республики.

В состав временного руководящего совета входят президент исламской Республики Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.

До этого The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников писала, что на место верховного лидера рассматривают сын бывшего аятоллы Али Хаменеи Моджтабу. Согласно официальным заявлениям, окончательного решения о том, кто станет новым верховным лидером, пока не принято. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что военные уничтожат любого нового иранского главу. Станет ли Моджтаба Хаменеи новым лидером Ирана и кто еще может занять этот пост — в материале «Газеты.Ru».

