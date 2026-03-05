Лукашенко помиловал 18 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как отмечается, большинство из помилованных — это женщины. Их 11 человек. У шести из помилованных есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Лукашенко помиловал также две супружеские пары, и женщину на последних сроках беременности, которая была изолирована в 16-летнем возрасте.

Все помилованные ранее подвали ходатайство, признали свою вину, раскаялись в содеянном, и заверили администрацию колоний в стремлении вести правопослушный образ жизни.

