Лукашенко помиловал 18 осужденных

Лукашенко помиловал 18 осужденных, в том числе 11 женщин
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как отмечается, большинство из помилованных — это женщины. Их 11 человек. У шести из помилованных есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Лукашенко помиловал также две супружеские пары, и женщину на последних сроках беременности, которая была изолирована в 16-летнем возрасте.

Все помилованные ранее подвали ходатайство, признали свою вину, раскаялись в содеянном, и заверили администрацию колоний в стремлении вести правопослушный образ жизни.

До этого Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин от мужчин, если те обратятся к нему за помощью. Он уточнил, что жительницы страны в случае проблем с «сильным полом» могут обратиться к главе республики через социальную сеть TikTok.

Ранее Лукашенко назвал неприемлимым нападение Израиля при поддержке США на Иран.

 
