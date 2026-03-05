Посол Мальты высказался об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Власти Мальты изучают район, где был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз». Об этом журналистам RTVI сообщил посол республики в РФ Кармело Ингуанез.

«Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район», — рассказал дипломат.

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта в акватории Средиземного моря, рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент судно следовало из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным министерства транспорта РФ, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. «Арктик Метагаз» получил серьезные повреждения. На борту судна находились 30 членов экипажа, все — российские граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в связи с атакой на российский газовоз. Как она отметила, подобные действия Украины ставят под угрозу международный мир и безопасность.

