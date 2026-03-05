Американский сенатор заявил о «победе» в войне с Ираном

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что США уже одержали победу в военной операции против Ирана. Его слова приводит телеканал Fox News.

В эфире политик отверг заявления о том, что президент Дональд Трамп «нашел миллиарды долларов на бомбы, но не может найти денег, чтобы реально снизить высокую стоимость жизни в США».

По его словам, это ложь, а США «уже победили» в конфликте с Ираном.

Кеннеди заявил, что США оставят Иран «после того, как уничтожат его попытки разработать ядерное оружие, после того, как уничтожат его ракетный арсенал, после того, как уничтожат его ракетные установки, после того, как уничтожат его военно-морской флот». Далее у «добропорядочного народа Персии появится возможность выбрать себе собственное руководство», сказал сенатор.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

