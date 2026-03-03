Размер шрифта
В Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана

Сенатор Пушков: Иран демонстрирует Трампу собственную «эпическую ярость»
Jonathan Ernst/Reuters

Скорость и масштаб ответных ударов Ирана поразили многих в США, Тегеран демонстрирует президенту Дональду Трампу собственную «эпическую ярость» и не намерен останавливаться. Об этом в своем Telegarm-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, «скорость и масштаб» ответных ударов со стороны Ирана поразил многих в Вашингтоне – от представителей военного ведомства до профессиональных аналитиков. У США заканчиваются ракеты и системы ПРО, поскольку «молниеносная война была рассчитана на пять дней», указал парламентарий.

«Но Иран только наращивает удары. И Дональд Трамп уже не выглядит столь уверенным, как прежде. Куда подевался его фирменный вид победителя? По его расчетам, Иран уже должен был бы сдаться, а КСИР - сложить оружие. Вместо этого иранцы демонстрируют президенту США собственную «эпическую ярость», и нет признаков, что они готовы остановиться», — написал Пушков.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть потери среди гражданского населения.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о сомнениях Трампа атаковать Иран.

 
