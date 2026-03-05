Размер шрифта
В Европе обеспокоились остановкой поставок российского газа

Focus: остановка поставок газа из России приведет к росту цен на энергоносители
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Германии обеспокоены из-за возможной остановке поставок российского газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет журнал Focus.

Авторы публикации указывают на то, что из-за остановки поставок российского газа ситуация на газовом рынке Европы может еще усугубиться, а цены на энергоносители могут вырасти. Кроме того, могут подорожать продукты питания и отопление.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей.

Глава государства напомнил, что Евросоюз планирует через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году еще больше ограничить поставки вплоть до полного их запрета.

Он отметил, что в таком шаге не будет «никакой политической подоплеки».

При этом Россия в любом случае продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами — таким как Венгрия и Словакия, заявил Путин.

Ранее глава РФПИ посоветовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа РФ.

 
