Белый дом обвинил CNN в искажении информации об операции против Ирана

Левитт обвинила CNN в искажении информации об операции против Ирана

Американский телеканал CNN искажает информацию об операции США и Израиля против Ирана и намеренно выставляет президента Дональда Трампа в плохом свете. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Пресса хочет только одного — представить президента в плохом свете, особенно CNN», — сказала она, отвечая на вопрос журналистки о потерях США из-за военных действий.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

4 марта Иран заявил о ликвидации не менее 100 американских морпехов в Дубае.

