МИД России вызвал посла Нидерландов

МИД РФ вызвал посла Нидерландов Балфорта из-за антироссийской акции в Гааге
Евгений Одиноков/РИА Новости

МИД России 4 марта вызвал посла Нидерландов Йоаннеке Балфоорт из-за антироссийской акции у посольства РФ в Гааге, которая состоялась в феврале. Об этом сообщили а пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Там рассказали, что дипломату был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением Гаагой своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся обеспечения надлежащих условий для нормального функционирования посольства. Так, 24 февраля перед зданием посольства РФ в Гааге с согласия властей Нидерландов и при полном бездействии представителей правоохранительных органов королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу российского диппредставительства, сообщили в МИД.

До этого новая правящая коалиция Нидерландов объявила Россию одним из главных источников угроз национальной безопасности страны.

Ранее Нидерланды обвинили в спонсировании неонацизма на Украине.

 
