Российское посольство в Гааге выступило с резкой критикой в адрес Нидерландов, обвинив их в поддержке неонацизма на Украине. Комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

Заявление последовало в связи с публикацией в издании De Telegraaf о злоключениях нидерландского наемника, столкнувшегося с проявлениями нацизма в украинских вооруженных силах. Он, в частности, утверждает, что каждое утро в украинских подразделениях начинается с нацистского приветствия, а штабы увешаны свастиками и нацистскими флагами.

В посольстве выразили недоумение отсутствием какой-либо реакции или осуждения со стороны официальных лиц Нидерландов после появления статьи.

«Власти Нидерландов сознательно и целенаправленно вооружают отъявленных головорезов татуировками со свастикой… Гаага, называющая себя «мировой столицей правосудия», на самом деле стала одним из ведущих спонсоров и логистических центров неонацистского реваншизма», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что история не терпит легкомыслия, и за такое забвение принципов Нюрнбергского трибунала рано или поздно придется расплачиваться, причем не только в моральном плане.

Ранее Захарова обвинила власти Швеции в поддержке нацизма.