Иран разрешил двум кораблям проход в Ормузский пролив

Иран дал разрешение на проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«На третий день [конфликта] только два судна с разрешения и одобрения Ирана как суда дружественных стран получили разрешение на проход», — заявил представитель КСИР.

По его данным, в первый день силы Ирана поразили два танкера, на следующий день — несколько судов, которые США «побудили пройти» через Ормузский пролив. Корабли, нарушившие правила Ирана, были поражены, уточнил представитель иранской армии. С четвертого дня войны никакого движения через Ормузский пролив не происходит, сказал представитель ВМС.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля начали нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти, газа и других сырьевых товаров из Персидского залива. КСИР предупреждал суда, чтобы они не заходили в пролив, иначе могут быть атакованы ракетами или беспилотниками. В результате в Ормузском проливе было атаковано более 10 нефтяных танкеров.

