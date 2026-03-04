Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров обсудил с иракским коллегой эскалацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Ирака Хусейн обсудили ситуацию вокруг Ирана
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иракским коллегой Фуадом Хусейном, обсудив с ним эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о развитии событий вокруг Ирана. По словам министров, сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и вернуться в русло политико-дипломатического урегулирования.

«[Лавров и Хусейн] призвали всех участников конфликта воздерживаться от атак на объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых страдают мирные жители», — говорится в заявлении.

Кроме того, дипломаты выделили время для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

3 марта Сергей Лавров созвонился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули, что операция США и Израиля против Исламской Республики подрывает базовые нормы международного права и влечет за собой тяжелейшие последствия для всего региона.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Хозяин Белого дома Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций. Исламская Республика в ответ на удары, в результате одного из которых верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью ранения, выпустила ракеты и беспилотники по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров рассказал, кого затронут последствия конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!