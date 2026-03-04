Лавров обсудил с иракским коллегой эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иракским коллегой Фуадом Хусейном, обсудив с ним эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о развитии событий вокруг Ирана. По словам министров, сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и вернуться в русло политико-дипломатического урегулирования.

«[Лавров и Хусейн] призвали всех участников конфликта воздерживаться от атак на объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых страдают мирные жители», — говорится в заявлении.

Кроме того, дипломаты выделили время для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

3 марта Сергей Лавров созвонился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули, что операция США и Израиля против Исламской Республики подрывает базовые нормы международного права и влечет за собой тяжелейшие последствия для всего региона.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Хозяин Белого дома Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций. Исламская Республика в ответ на удары, в результате одного из которых верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью ранения, выпустила ракеты и беспилотники по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров рассказал, кого затронут последствия конфликта на Ближнем Востоке.