КСИР рассказал об атаке в Курдистане

КСИР сообщил об ударах по антииранским группировкам в иракском Курдистане

Иран нанес удары с помощью беспилотных летательных аппаратов по позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявление приводит гостелерадио Ирана, передает РИА Новости.

«В ходе операции с задействованием 30 БПЛА были уничтожены позиции контрреволюционных враждебных группировок в Иракском Курдистане, планировавших проникнуть (на территорию Ирана) и действовать против исламской родины», — отмечается в заявлении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее беспилотники атаковали базу США в Ираке.