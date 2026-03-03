Размер шрифта
В Пентагоне отвергли идею о необходимости новых санкций

Колби: США не нужно вводить новые санкции против России
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби отказался поддержать позицию сенатора-демократа Джин Шахин, считающей, что новые санкции против России могли бы способствовать урегулированию на Украине. Запись трансляции выступления опубликована на портале C-Span.

Сенатор задала данный вопрос во время слушаний в комитете по вооруженным силам.

По словам Колби, администрация президента США и так уже оказывает давление на Россию, например с помощью экономических мер.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России после заключения договоренности по Украине.

19 февраля Трамп подписал указ, который продлевает на один год действие санкций против России, связанных с конфликтом на Украине.

В указе отмечается, что продление касается ограничений, введенных сначала администрацией Барака Обамы в 2014 году, затем администрацией Трампа в 2018 году и позднее усиленных администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года.

Ранее политолог заявил, что США могут никогда не отменить часть санкций против России.

 
