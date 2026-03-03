Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол высказался о преднамеренных атаках на гражданские объекты в Иране

Посол Джахроми: США и Израиль преднамеренно атаковали гражданские объекты Ирана
Majid Asgaripour/Reuters

США и Израиль преднамеренно атаковали как оборонительные, так и гражданские объекты по всему Ирану. Об этом журналистам заявил посол Исламской Республики в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти атаки были осуществлены при явном нарушении международного права и международного гуманитарного права.

«Агрессоры, а именно, израильский режим и США, преднамеренно наносили удары не только по оборонительным объектам, но и по гражданским объектам в нескольких иранских городах, включая множество больниц, школ, спортивных сооружений, центров экстренной помощи, штаб-квартиры Красного Полумесяца, а также многочисленные жилые здания по всей стране», — сказал дипломат.

Одной из таких атак стал удар, которому подверглась школа в городе Минаб провинции Хормозган. В результате не выжили 168 учеников, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Запад упрекнули в замалчивании трагедии с иранской школе в Совете Безопасности ООН.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!