Посол высказался о преднамеренных атаках на гражданские объекты в Иране

США и Израиль преднамеренно атаковали как оборонительные, так и гражданские объекты по всему Ирану. Об этом журналистам заявил посол Исламской Республики в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти атаки были осуществлены при явном нарушении международного права и международного гуманитарного права.

«Агрессоры, а именно, израильский режим и США, преднамеренно наносили удары не только по оборонительным объектам, но и по гражданским объектам в нескольких иранских городах, включая множество больниц, школ, спортивных сооружений, центров экстренной помощи, штаб-квартиры Красного Полумесяца, а также многочисленные жилые здания по всей стране», — сказал дипломат.

Одной из таких атак стал удар, которому подверглась школа в городе Минаб провинции Хормозган. В результате не выжили 168 учеников, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Запад упрекнули в замалчивании трагедии с иранской школе в Совете Безопасности ООН.