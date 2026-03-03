Меланию Трамп упрекнули за выступление в Совбезе ООН

Речь первой леди США Мелании Трамп на заседании Совбеза ООН с призывом поддержки и защиты детей прозвучала абсурдно на фоне игнорирования трагедии с ударом по иранской школе. Она не призвала к расследованию инцидента и вообще не упомянула иранских детей, что создало циничный эффект, заявил газете «Взгляд» дипломат Константин Долгов.

Напомним, заседание было посвящено теме детей, технологий и образования в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Председательствовавшая на нем Мелания Трамп в своей речи подчеркнула, что США поддерживают всех детей в мире, а также выразила надежду на скорое завершение военных конфликтов.

«С одной стороны, тема, поднятая Меланией Трамп, крайне важна. С другой – я не слышал, чтобы власти США озвучили виновных в убийстве иранских детей в одной из школ, — прокомментировал речь первой леди Долгов. — На этом фоне сам факт выступления первой леди США и решение ее спичрайтеров не упоминать о трагедии приобретает циничный и абсурдный характер».

Он подчеркнул, что без конкретных примеров подобные выступления похожи на бессмысленное сотрясание воздуха – это подтверждается тем, что до сих пор виновные не понесли наказания за детей, пострадавших в Донбассе, Сирии, Ливии или Югославии.

Дипломат также напомнил, что если в США или Европе происходит теракт, нападение, то такие инциденты впоследствии обсуждаются неделями, однако в данном случае Мелания Трамп даже не упомянула об иранской школе, что говорит о двойных стандартах Запада.

«На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращению огня в Иране и возобновлению дипломатического трека», – заключил эксперт.

До этого сообщалось, что заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп вызвало большой интерес и установило исторический рекорд в стенах ООН. Это первый случай в истории, когда супруга действующего президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.

В Белом доме ранее сообщили о помощи первой леди США в воссоединении детей в РФ и на Украине.