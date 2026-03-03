В МИД России сообщили о проработке визита Лаврова в КНР

Планы визита в Китай главы МИД России Сергея Лаврова имеются и прорабатываются. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Алимов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время ведется работа над вопросом проведения двусторонних консультаций по проблематике ООН.

«Они должны учитывать и планы визита в Китай министра Сергея Лаврова, которые имеются и прорабатываются», — добавил Алимов.

1 марта глава МИД России заявил, что Москва готова укреплять координацию и взаимодействие с Пекином после ударов США по Ирану, призывая к прекращению боевых действий и возвращению к процессу дипломатических переговоров. При этом министр сообщил о наличии у двух стран «единой позиции».

В этот же день глава МИД Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

Ранее Лавров оценил показатели от безвизового режима между Россией и КНР.