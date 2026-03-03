Путин выступил за эффективную систему ценообразования Минобороны

Президент России Владимир Путин поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину принять меры, чтобы систему ценообразования министерства обороны РФ сделать эффективнее и уйти от лимитных цен. Об этом речь зашла в ходе рабочей встречи, передает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что лимитные цены еще пока полностью изжить не удается, но призвал Артюхина «уделить самое пристальное внимание работе в этой части».

«Если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите ваши предложения», — сказал Путин.

Артюхин указал, что в данный момент Минобороны модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных к ориентировочным ценам. По словам главы ведомства, результаты проверок в этих механизмах дали возможность увидеть, где существуют достаточно серьезные резервы.

Также он заявил Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.