Трампу предсказали проигрыш на выборах в Конгресс из-за наземной операции в Иране

Политолог Кошкин: наземная операция в Иране будет стоить Трампу победы в выборах
Jonathan Ernst/Reuters

Если президент США примет решение о начале наземной операции в Иране и растянет конфликт на полтора месяца, то это станет серьезным ударом по его репутации. На этом фоне республиканцы рискуют проиграть демократам на предстоящих выборах в Конгресс, отметил в беседе с НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Он подчеркнул, что отправка в Иран сухопутных войск – это политическое заявление, требующее большой предварительной работы, отметив, что на данный момент такой сценарий маловероятен. Предупреждения Трампа больше делаются с целью надавить на Тегеран, считает Кошкин. Разгоревшийся конфликт уже стал ударом по глобальной экономике, аналитики ожидают скачка цен на нефть до 150 долларов за баррель с нынешних 80 долларов, добавил эксперт.

«У всех есть запасы на два-три месяца, все находятся в режиме ожидания, — пояснил политолог. — Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, могут нервы сдать, тогда поползут цены на нефть и бензин. Это очень сильно повлияет на репутацию Трампа».

На этом фоне высок риск проигрыша на выборах в Конгресс, особенно с учетом того, что уже сегодня Трамп в большей степени ориентирован на удовлетворение своих амбиций и игнорирует политические силы, отвечающие за внутреннюю и внешнюю политику, заключил Кошкин.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. По его словам, причиной начала военных действий стало отсутствие прогресса в переговорах с Тегераном, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде ранее заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.

 
