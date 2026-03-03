Власти Украины занимаются истреблением жителей Донбасса, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.

«Преступный киевский режим вновь развязал <...> истребление жителей исконных для России территорий Донбасса. Долгие годы циничная киевская власть целенаправленно уничтожала мирных граждан, создавая невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик», — отметил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что против русскоязычного населения Донбасса был организован «кровавый террор».

По словам председателя СК, сотрудники возглавляемого им ведомства завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 357 УК РФ в отношении украинских властей. Бастрыкин обратил внимание, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело против 41 лица из числа высшего руководства Украины.

30 января посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что в прошлом году в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 271 ребенок. У детей были диагностированы ранения разной степени тяжести. При этом еще 22 несовершеннолетних спасти не удалось.

Ранее в МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где «можно попасть по детям».