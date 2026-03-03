Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Бастрыкин обвинил руководство Украины в истреблении жителей Донбасса

Бастрыкин заявил, что Украина развязала истребление жителей Донбасса
Телеграм-канал «Следком»

Власти Украины занимаются истреблением жителей Донбасса, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.

«Преступный киевский режим вновь развязал <...> истребление жителей исконных для России территорий Донбасса. Долгие годы циничная киевская власть целенаправленно уничтожала мирных граждан, создавая невыносимые условия жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик», — отметил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что против русскоязычного населения Донбасса был организован «кровавый террор».

По словам председателя СК, сотрудники возглавляемого им ведомства завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 357 УК РФ в отношении украинских властей. Бастрыкин обратил внимание, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело против 41 лица из числа высшего руководства Украины.

30 января посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что в прошлом году в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 271 ребенок. У детей были диагностированы ранения разной степени тяжести. При этом еще 22 несовершеннолетних спасти не удалось.

Ранее в МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где «можно попасть по детям».

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!