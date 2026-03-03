Уволенный из офиса Зеленского из-за коррупции Ермак вернулся к адвокатуре

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был уволен из-за коррупционного скандала, стал главой комитета Национальной ассоциации адвокатов по защите украинцев, пострадавших от военных действий. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Других подробностей издание по этому поводу не сообщило.

25 января стало известно, что Ермак вернулся к работе адвоката. В Национальной ассоциации адвокатов Украины пояснили, что право на деятельность в данной сфере Ермаку возобновили 23 января. Бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса украинского лидера. До этого его практика длилась почти 25 лет.

Зеленский снял Ермака с поста главы офиса президента в конце ноября 2025 года после того, как у чиновника прошли обыски. За несколько недель до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком». Фигурирует в этом деле и Ермак.

Ранее Зеленский исключил Ермака из делегации для переговоров о членстве Украины в ЕС.