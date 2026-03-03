Размер шрифта
«Вляпался»: в России объяснили слова Трампа о «вечной» войне США

Аналитик Кнутов: Трамп словами о вечной войне хочет обезопасить себя политически
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп, заявляя о якобы неограниченных запасах американского оружия и способности Штатов «вечно» вести войны, стремится создать иллюзию силы и непобедимости Соединенных Штатов для того, чтобы быстрее завершить конфликт с Ираном. Затяжной вариант кризиса на Ближнем Востоке чреват политическим падением Трампа. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«То, что Трамп говорит, это, в общем-то, заявление, больше рассчитанное на внутреннего американского обывателя. Почему? Потому что Трамп понял, что он вляпался в прямом смысле слова, они с (премьером Израиля Биньямином — «Газета.Ru») Нетаньяху спланировали вырубить руководство Ирана и рассчитывали, что новые руководители тут же прибегут к ним и скажут: «Чего изволите, давайте договариваться о мире, мы на все согласны». Примерно такая же схема, как с Венесуэлой, а этого не произошло», — подчеркнул он.

По мнению Кнутова, затяжной конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что Трамп потерпит поражение на промежуточных выборах в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Кроме того, отметил он, не исключено начало процесса импичмента президента США.

«Поэтому Трампу нужно создать иллюзию как внутри США, так и непосредственно на внешнем рынке, что американцы такие сильные, Ирану лучше садиться за стол переговоров и как можно быстрее заканчивать конфликт на американских условиях», — пояснил Кнутов.

То количество оружия, которое США используют на Ближнем Востоке, «не делает погоды» американцам, добавил военный аналитик.

«Там нужны ракеты противовоздушной обороны, перехватчики. И те, и другие заканчиваются», — подытожил эксперт.

3 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «вечно» вести войны, поскольку располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса.

Ранее Трамп раскрыл, сколько времени США закладывали на ликвидацию руководства Ирана.

 
