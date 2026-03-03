Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме объяснили слова Трампа о готовности США воевать «вечно»

Депутат Колесник: Трамп готовит американцев к тому, что придется воевать вечно
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявлением о готовности страны воевать «вечно» пытается прикрыть свои промахи, заявил депутат Государственной думы России Андрей Колесник. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Он отметил, что хозяин Белого дома ведет себя импульсивно и хвастливо. По мнению парламентария, американский лидер осознал, что не сможет реализовать план по захвату Ирана за четыре дня. В связи с этим ему надо прикрыть неудачи в Исламской Республике и объяснить гражданам США, почему боевые действия затянулись.

«Чтобы не пугать американцев, Трамп сказал, что боеприпасов, оружия хватает на какое-то бесконечное количество лет. Но ему уже 90-й год пошел, что ж ему не говорить про вечность», — объяснил Колесник.

Как отметил законодатель, американскому лидеру стоило бы всерьез задуматься, «как вылезти из этой истории, в которую он влез».

Также депутат обратил внимание, что произведенное в США оружие не показало себя самым эффективным в мире. В качестве примера Колесник привел зенитно-ракетный комплекс Patriot, который пропускал дроны и обыкновенные ракеты.

3 марта Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что Соединенные Штаты якобы могут «вечно» вести войны, поскольку располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса.

Ранее американский лидер высказался об атаках Ирана на военные базы США.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!