В Госдуме объяснили слова Трампа о готовности США воевать «вечно»

Депутат Колесник: Трамп готовит американцев к тому, что придется воевать вечно

Президент США Дональд Трамп заявлением о готовности страны воевать «вечно» пытается прикрыть свои промахи, заявил депутат Государственной думы России Андрей Колесник. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Он отметил, что хозяин Белого дома ведет себя импульсивно и хвастливо. По мнению парламентария, американский лидер осознал, что не сможет реализовать план по захвату Ирана за четыре дня. В связи с этим ему надо прикрыть неудачи в Исламской Республике и объяснить гражданам США, почему боевые действия затянулись.

«Чтобы не пугать американцев, Трамп сказал, что боеприпасов, оружия хватает на какое-то бесконечное количество лет. Но ему уже 90-й год пошел, что ж ему не говорить про вечность», — объяснил Колесник.

Как отметил законодатель, американскому лидеру стоило бы всерьез задуматься, «как вылезти из этой истории, в которую он влез».

Также депутат обратил внимание, что произведенное в США оружие не показало себя самым эффективным в мире. В качестве примера Колесник привел зенитно-ракетный комплекс Patriot, который пропускал дроны и обыкновенные ракеты.

3 марта Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что Соединенные Штаты якобы могут «вечно» вести войны, поскольку располагают «практически неограниченными» запасами вооружения среднего и высшего класса.

Ранее американский лидер высказался об атаках Ирана на военные базы США.