В Европе испугались, что Трамп потеряет интерес к Украине

Politico: Европа боится, что из-за войны в Иране Трамп потеряет интерес к Украине

В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке Европа рискует перестать быть центром внимания президента США Дональда Трампа, а Украина может превратиться в «забытый конфликт». Об этом пишет Politico.

Как пишет газета, продолжающаяся операция США против Ирана имеет приоритетное значение для Пентагона и Белого дома, в связи с чем европейские политики опасаются, что Трамп потеряет интерес к Украине.

«Практические последствия, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия, необходимого ей для отражения ежедневных российских ракетных ударов, — поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана», — говорится в тексте.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

