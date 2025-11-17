Экс-аналитик ЦРУ оценил шансы Трампа вернуть базу Баграм в Афганистане

Отставной офицер американской армии, экс-аналитик ЦРУ Рон Аледо оценил шансы президента США Дональда Трампа вернуть военную базу Баграм в Афганистане. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, в Вашингтоне понимают, что объект имеет большую стратегическую ценность, поскольку оттуда можно следить за Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами. Однако шансы на то, что Соединенным Штатам удастся возобновить там присутствие, крайне малы.

При этом он допустил, что американский лидер попытается выкупить базу.

«Заключить какую-то сделку. Но если так и произойдет, что, на мой взгляд, крайне маловероятно, то это будет означать, что США де-факто признают правительство «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций), потому что заключают с ним соглашение», — сказал Аледо.

Власти Афганистана также откажутся отдавать Баграм, подитожил аналитик.

В сентябре Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

Позднее спикер «Талибана» Забиулла Муджахид подчеркнул, что Афганистан не вернет США объект.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021-го. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме.