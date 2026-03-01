Размер шрифта
Афганистан атаковал армейский корпус в Пакистане

Ariana news: ВВС Афганистана атаковали армейский корпус в пакистанском Кветте
Андрей Соломонов/РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли удар по армейскому корпусу в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщает издание Ariana news со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Сегодня около 11 часов утра (09.30 мск) афганские силы нанесли авиаудары по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта», — отмечается в сообщении.

Собеседники СМИ отметили, что атаки стали ответом на ночные бомбардировки территории Афганистана.

Вооруженные силы Афганистана объявили о проведении военной операции против Пакистана. Боевые действия начались провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. Пакистан подтвердил боестолкновения, заявив, что силы безопасности страны ответили на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов (движение внесено в список террористических организаций). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник Ходаренок спрогнозировал, чем может завершится конфликт Пакистана с талибами.

 
