Глава МИД Венесуэлы принял директора департамента Латинской Америки МИД РФ

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Иван Хиль встретился с Александром Щетининым, возглавляющим департамент Латинской Америки в российском МИД. Целью встречи стало обсуждение партнерства между государствами, написал Хиль в своем Telegram-канале.

«Мы провели встречу с Александром Щетининым, директором департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации, чтобы рассмотреть прогресс в укреплении нашего стратегического двустороннего сотрудничества», — говорится в посте.

По словам венесуэльского министра, в ходе переговоров акцент был сделан на общих интересах России и Венесуэлы, особенно в рамках их совместных усилий по построению многополярного мира.

В конце февраля в российском МИД заявили, что власти Венесуэлы успешно управляют внутренними делами страны, что стало основанием для Москвы отменить предостережение для граждан РФ о нежелательности поездок в эту республику.

Ранее Захарова заявила, что если бы не Россия, то от Венесуэлы «мало что бы осталось».