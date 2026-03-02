«Пустые слова»: в Совфеде отреагировали на «продвинутую» ядерную доктрину Макрона

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «продвинутой» ядерной доктрине, подразумевающей увеличение числа ядерных боеголовок и возможность европейским странам участвовать в совместных учениях в этой сфере, является демагогией и пустыми словами. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Поднадоевшая таинственность Макрона, за которой, по-моему, ничего не стоит, кроме какой-то придуманной демагогии, в общем, не вызывает даже интереса, потому что это какие-то пустые слова, предложения, связанные с претензией на какую-то значимость политическую», — подчеркнул он.

2 марта Макрон, выступая с речью о программе ядерного сдерживания, заявил, что к «продвинутой» ядерной доктрине Франции присоединятся Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Швеция, Греция и Дания.

Франция увеличит число боеголовок в своем ядерном арсенале.

Как пишет РИА Новости, эта программа дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. К примеру, Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции с этого года, пройдут визиты на объекты и совместные учения.

