Макрон раскрыл, кто присоединится к «продвинутой» ядерной доктрине Франции

Макрон: Британия, ФРГ, Бельгия и другие присоединятся к ядерной доктрине Франции

К «продвинутой» ядерной доктрине Франции присоединятся Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Швеция, Греция и Дания. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая с речью о программе ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

«Германия будет ключевым партнером. <...> Первые этапы этого сотрудничества начнутся с этого года, и они могут включать в себя визиты [представителей ФРГ] на стратегические объекты и совместные учения», — сказал глава республики.

В октябре прошлого года Макрон заявил, что Франция работает над «обновлением» своей ядерной доктрины. Тогда французский лидер отметил, что выступит с речь о документе в начале 2026 года.

В феврале 2026 года агентство Reuters сообщило, что в обновленной доктрине позиция Франции заключается в сохранении минимального, но надежного арсенала, способного нанести такие серьезные потери, чтобы сдержать любой первый удар.

