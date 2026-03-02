Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон раскрыл, кто присоединится к «продвинутой» ядерной доктрине Франции

Макрон: Британия, ФРГ, Бельгия и другие присоединятся к ядерной доктрине Франции
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К «продвинутой» ядерной доктрине Франции присоединятся Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Швеция, Греция и Дания. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая с речью о программе ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

«Германия будет ключевым партнером. <...> Первые этапы этого сотрудничества начнутся с этого года, и они могут включать в себя визиты [представителей ФРГ] на стратегические объекты и совместные учения», — сказал глава республики.

В октябре прошлого года Макрон заявил, что Франция работает над «обновлением» своей ядерной доктрины. Тогда французский лидер отметил, что выступит с речь о документе в начале 2026 года.

В феврале 2026 года агентство Reuters сообщило, что в обновленной доктрине позиция Франции заключается в сохранении минимального, но надежного арсенала, способного нанести такие серьезные потери, чтобы сдержать любой первый удар.

Ранее во Франции раскрыли, когда Макрон озвучит часть плана войны против России.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!