Вице-премьер России встретился с Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя вице-премьера России Алексея Оверчука. Об этом сообщили на сайте главы республики.

«В ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Алиев и Оверчук отметили, что в ближайшее время Азербайджан и Россия осуществят комплекс мер по урегулированию проблем, возникших после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Также стороны акцентировали настрой на дальнейшее развитие инвестиционного, торгово-экономического, транспортно-логистического и промышленного сотрудничества.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL. Эксперты завершили расшифровку записей бортового самописца, фиксирующего переговоры экипажа, а также провели ряд комплексных экспертиз. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьеры РФ и Азербайджана договорились провести заседание в Баку.