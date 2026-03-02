Киргизия пригрозила ЕС судом из-за санкций, связанных с Россией

Киргизия готова подать в суд на Евросоюз в случае введения ограничений в отношении страны из-за предполагаемого экспорта санкционных товаров в Россию. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) первый заместитель председателя правительства республики Данияр Амангельдиев.

Ранее Европейская комиссия предложила ввести запрет на продажу Киргизии некоторых товаров (станки и электроника, используемые в производстве оружия, включая беспилотники), поскольку Брюссель утверждает, что кыргызские компании реэкспортируют их в Россию.

Республика прилагает все усилия для соблюдения западных санкций, заявил Амангельдиев, отметив, что Брюссель не обозначил, какие шаги Бишкек может предпринять, чтобы продемонстрировать соблюдение санкций и избежать вторичных ограничений.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», — сказал он, добавив, что у Кыргызстана есть «доказательства того, что мы приняли меры», в то время как Брюссель «не предложил нам соответствующих механизмов для выполнения требований».

В документах ЕС, как отмечает FT, говорится, что импорт Киргизией из стран-членов союза основных приоритетных товаров вырос почти на 800% с 2022 года. Между тем, экспорт страны в Россию увеличился на 1200%. В объединении указали, что это свидетельствует о «сохраняющемся и особенно высоком риске обхода санкций».

Ранее сообщалось, что сопротивление ряда стран ЕС может ослабить новые санкции против РФ.