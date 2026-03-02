Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Киргизия пригрозила ЕС судом из-за санкций, связанных с Россией

FT: Киргизия готова подать в суд на ЕС из-за угрозы введения вторичных санкций
РИА Новости

Киргизия готова подать в суд на Евросоюз в случае введения ограничений в отношении страны из-за предполагаемого экспорта санкционных товаров в Россию. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) первый заместитель председателя правительства республики Данияр Амангельдиев.

Ранее Европейская комиссия предложила ввести запрет на продажу Киргизии некоторых товаров (станки и электроника, используемые в производстве оружия, включая беспилотники), поскольку Брюссель утверждает, что кыргызские компании реэкспортируют их в Россию.

Республика прилагает все усилия для соблюдения западных санкций, заявил Амангельдиев, отметив, что Брюссель не обозначил, какие шаги Бишкек может предпринять, чтобы продемонстрировать соблюдение санкций и избежать вторичных ограничений.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», — сказал он, добавив, что у Кыргызстана есть «доказательства того, что мы приняли меры», в то время как Брюссель «не предложил нам соответствующих механизмов для выполнения требований».

В документах ЕС, как отмечает FT, говорится, что импорт Киргизией из стран-членов союза основных приоритетных товаров вырос почти на 800% с 2022 года. Между тем, экспорт страны в Россию увеличился на 1200%. В объединении указали, что это свидетельствует о «сохраняющемся и особенно высоком риске обхода санкций».

Ранее сообщалось, что сопротивление ряда стран ЕС может ослабить новые санкции против РФ.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!