Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль ударил по дому врио верховного лидера Ирана

Израильские ВВС атаковали дом врио верховного лидера Ирана Алирезы Арафи
Tasnim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом врио верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Об этом сообщает «9 канал» израильского телевидения.

Журналисты добавили, что судьба Алирезы Арафи неизвестна.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, а также ликвидирован верховный лидер государства аятоллы Али Хаменеи и некоторые члены его семьи.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. По информации издания, ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча, на которой будет присутствовать верховный лидер Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана. Американский лидер заявил, что Иран якобы дважды пытался его ликвидировать, однако военные США раньше добрались до Хаменеи.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!