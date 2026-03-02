Израиль ударил по дому врио верховного лидера Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом врио верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Об этом сообщает «9 канал» израильского телевидения.

Журналисты добавили, что судьба Алирезы Арафи неизвестна.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы многие города страны, а также ликвидирован верховный лидер государства аятоллы Али Хаменеи и некоторые члены его семьи.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. По информации издания, ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча, на которой будет присутствовать верховный лидер Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана. Американский лидер заявил, что Иран якобы дважды пытался его ликвидировать, однако военные США раньше добрались до Хаменеи.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.