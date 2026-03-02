Размер шрифта
Хинштейн потребовал уволить главу горсобрания Курска

Хинштейн инициировал отставку главы курского горсобрания Токарева
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн инициировал отставку председателя городского собрания Курска Владимира Токарева. Об этом пишет ТАСС.

Хинштейн сообщил, что обратился с этим вопросом в региональный политсовет партии «Единая Россия». Губернатор также требует приостановить членство Токарева в партии.

Глава Курской области объяснил, что вопрос об освобождении от должности Токарева и приостановке его членства поднимается в связи с нанесением ущерба партии. Причиной стала история, когда досрочно был завершен контракт с тремя подрядными организациями по уборке снега в Курске. Отмечается, что среди тех, кто выполнял работы, была компания, учредителем которой является супруга Токарева.

Кроме того, на берегу реки Сейм строится конно-спортивный комплекс, однако документов от государства, разрешающих эти работы, нет.

«Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока еще представляете», — заявил Хинштейн.

До этого мэр Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами для приезжих. Пользователей интернета возмутил снимок Ермаковой вместе с двумя женщинами в платках и мусульманской одежде, которым она вручила сертификаты. Люди расскритиковали чиновницу за то, что «русские живут в ипотеках», а «иностранцы» получают жилищные сертификаты. На ситуацию отреагировали глава СК РФ Александр Бастрыкин, поручив проверить законность выдачи сертификатов.

Ранее на Кубани замглавы района уволили за скандальное видео.

 
