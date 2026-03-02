Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле ответили на вопрос о влиянии ударов США по Ирану на переговоры

Песков о перспективе переговоров после Ирана: в наших интересах продолжать
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В интересах России продолжать переговоры с США по урегулированию российско-украинского конфликта, несмотря на американские и израильские удары по Ирану. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. В наших интересах продолжать переговоры. Мы высоко ценим усилия США, но доверяем в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши интересы», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что переговоры по экономическим отношениям с США «идут своим чередом». Этим вопросом занимается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

Ранее российский дипломат назвал цель операции США и Израиля в Иране.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!