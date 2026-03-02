В Кремле ответили на вопрос о влиянии ударов США по Ирану на переговоры

В интересах России продолжать переговоры с США по урегулированию российско-украинского конфликта, несмотря на американские и израильские удары по Ирану. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. В наших интересах продолжать переговоры. Мы высоко ценим усилия США, но доверяем в первую очередь только себе и именно мы отстаиваем наши интересы», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что переговоры по экономическим отношениям с США «идут своим чередом». Этим вопросом занимается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

Ранее российский дипломат назвал цель операции США и Израиля в Иране.