Стало известно, почему США не смогут воевать с Ираном больше двух месяцев

Американист Дудаков: Трамп не может долго воевать без одобрения конгресса

В соответствии с американским законодательством президент США Дональд Трамп не имеет право вести ту или иную военную кампанию более двух месяцев без одобрения конгресса. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Эти цифры в четыре или шесть недель, которые мы слышим сейчас со стороны администрации Трампа и американского президента, это просто верхняя планка, которая у него имеется, просто потому, что, согласно Акту о военных полномочиях, [президент] имеет право примерно два месяца вести военные действия без одобрения конгресса», — напомнил он.

Дудаков отметил, что уже спустя несколько дней после начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке США начали испытывать определенные трудности. К примеру, отметил американист, у армии США «очень мало» ракет для систем ПВО.

«Они истратили больше 150 ракет для систем ПВО THAAD (для перехвата ракет средней дальности или авиации противника — «Газета.Ru») еще во время летней компании 2025 года. Вот этих ракет производится в районе 30 всего лишь ежегодно. Каждая из этих ракет стоит десятки миллионов долларов. То же самое касается истощения запасов ракет морского базирования, которые тоже используются для защиты американских объектов от нападения Ирана», — отметил Дудаков.

Истощение запасов ракет у США и продолжение боевых действий против Ирана, считает политолог, обрушит рейтинг Трампа и усилит внутриполитическое давление на него со стороны политических оппонентов.

В этой связи Трамп сейчас пытается блефовать и заставить Иран сесть за стол переговоров, отметил собеседник.

«Быстро начали войну, убили часть военно политического руководства Ирана и теперь будут пытаться как бы с позиции силы с ираном договариваться», — подытожил он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

