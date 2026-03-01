Размер шрифта
Премьер-министр Пакистана отложил визит в Россию

Визит премьер-министра Пакистана Шарифа в Россию перенесен
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию, который должен был состояться 3 марта, не отменен, его отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Пакистана в соцсети X.

«В связи с недавней ситуацией в регионе и внутри страны премьер-министр после консультаций решил отложить свой визит в Россию», — говорится в публикации.

В правительстве подчеркнули, что визит премьер-министра в Россию «имеет первостепенное значение для прогресса» в отношениях с РФ, но его придется отложить «с учетом текущих обстоятельств».

Новая дата визита будет определена после взаимных консультаций, отметили в правительстве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке к официальному визиту Шарифа в Москву, но не назвал дату визита. Глава пакистанского сенатского комитета по обороне Мушахид Хусейн Сайед заявлял на медиафоруме Москва — Исламабад, что Шахбаз Шариф прибудет в РФ 3-5 марта.

1 марта в Пакистане произошли столкновения протестующих с полицией после того, как США и Израиль совершили удары по территории Ирана.

Ранее протестующие подожгли здание офиса ООН в Пакистане.

 
