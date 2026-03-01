Размер шрифта
Песков заявил об «отказе системы торможения» у стран Европы

Песков заявил о проблемах с анализом у лидеров Европы
Petrov Sergey/Global Look Press

У руководства европейских стран есть проблемы с анализом ситуации. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Комментируя сообщения о возможной передаче Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву, представитель Кремля отметил, что на европейском континенте, по его мнению, «отказали многие системы, системы торможения и устойчивости и системы анализа ситуации».

Российская Служба внешней разведки 24 февраля распространила заявление о том, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость того, что Киев самостоятельно разрабатывает ядерный арсенал.

Позже официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера опроверг эту информацию. Он подтвердил приверженность Великобритании усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. Во Франции тоже отвергли обвинения СВР.

27 февраля Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии, однако таких предложений, по его словам, пока не поступало.

Ранее Зеленский признался, что два года жил в бункере.

 
