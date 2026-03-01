Размер шрифта
В ОАЭ заявили о готовности защищаться

Министр Аль-Хашими заявила о готовности ОАЭ ответить Ирану на его обстрелы
Кирилл Зыков/РИА Новости

Министр по международному сотрудничеству ОАЭ Рим Аль-Хашими заявила, что ее страна может перейти к ответным действиям, если Иран будет продолжать обстреливать территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Ее слова приводит CNN.

«Мы готовы защищаться. Надеемся, что до этого не дойдет, но мы не будем сидеть сложа руки», — сказала она.

Министр также указала, что «мяч сейчас находится на стороне Ирана». Аль-Хашими отметила, что Тегеран сам решает, как поступить с соседями, «которые были к нему очень справедливыми».

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, где отдыхают туристы из России. Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках. Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.

 
