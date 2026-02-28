Лавров созвонился с главой МИД Катара из-за ситуации вокруг Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. Об этом внешнеполитическое ведомство РФ сообщает на сайте.

В пресс-релизе отмечается, что дипломаты обсуждали ситуацию вокруг Ирана и высказались за прекращение военных действий в регионе. Москва и Доха выступают за урегулирование проблем между сторонами конфликта при помощи дипломатии.

«При этом необходимо, чтобы все стороны в полной мере учитывали законные интересы арабских государств Персидского залива», — говорится в заявлении российского МИД.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре. О местонахождении руководства Исламской Республики ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

