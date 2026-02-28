Стало известно, чего РФ потребует на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране

Постпредство РФ при ООН назвало атаку США и Израиля на Иран опасной авантюрой

Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) из-за «неспровоцированного акта вооруженной агрессии» США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает в Telegram-канале постпредство РФ при организации.

Там подчеркнули, что американо-израильские действия на Ближнем Востоке нарушают международное право.

«Подобные опасные авантюры направлены на разрушение мира, стабильности и безопасности во всем регионе», — заявили в постпредстве РФ.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе экстренного заседания Россия потребует от США и Израиля немедленно остановить противоправные и эскалационные действия и вернуться на путь дипломатии.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

