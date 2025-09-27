На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что прежнюю модель безопасности в Европе не вернуть

Лавров: прежняя модель безопасности в Европе не подлежит реставрации
Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в бесперспективности попыток восстановить прежнюю евроатлантическую систему безопасности в Европе после украинского конфликта. Об этом он заявил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Поведение Запада обессмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, Европейский союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия вместе со своими единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу такому, по его мнению, опасному курсу. Лавров отметил, что эта альтернатива заключается в создании в Евразии архитектуры «равной и неделимой безопасности», которая будет распространяться на все без исключения страны и объединения континента, а не только на членов НАТО и их союзников.

На прошлой неделе глава российского МИД заявил, что Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по событиям на Украине, но, учитывая ее подход, делать ей там нечего.

Ранее Лавров отметил, что действия Европы указывают на нежелание мира

