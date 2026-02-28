МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран

Россия осуждает «опасную» авантюру США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве назвали действия Вашингтона и Тель-Авива безрассудным шагом, которому предшествовали военно-политические и пропагандистские приготовления. Такой сценарий не оставляет сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте агрессии против другого государства.

Москва также осудила тот факт, что атаки осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса. В заявлении говорится, что «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе». Ответственность за негативные последствия в регионе полностью лежит на них, подчеркнули в МИД РФ.

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — говорится в заявлении.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также участвуют участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

