Захарова усомнилась в правдивости показаний Клинтон по делу Эпштейна

Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Бывший президент США Билл Клинтон был осведомлен о противозаконной деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, а показания его супруги Хиллари Клинтон перед Конгрессом являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Все Билл Клинтон знал, и Хилари Клинтон тоже всё это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье», – подчеркнула дипломат в ходе медиафорума Москва — Исламабад.

Захарова опровергла заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что ее супруг якобы не знал, с кем он общается, и не совершал никаких предосудительных действий, а его полеты на самолете финансиста объяснялись благотворительными целями.

«Название самолета Эпштейна «Lolita express» появилось не сейчас, «Lolita express» — это то название, которое мы узнали не из файлов Эпштейна, это название, которое использовали люди, летавшие на этом самолете тогда, когда и были совершены все эти действия», – добавила Захарова.

25 февраля Хиллари Клинтон заявила об отсутствии у нее каких-либо связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Клинтон утверждала, что ей «ничего не было известно» о его противоправной деятельности. Бывший госсекретарь США предположила, что ее имя намеренно использовали для отвлечения внимания общественности от действий и, возможно, сокрытия информации о деятельности президента Дональда Трампа.

Ранее в России напомнили о «синем платье Клинтона» в связи с делом Эпштейна.

 
