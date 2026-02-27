Размер шрифта
Норвегия перестанет предоставлять защиту украинским мужчинам

NRK: правительство Норвегии предложило лишить украинских мужчин права на защиту
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста лишатся права на получение временной защиты в Норвегии. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции страны.

«Правительство в ближайшее время представит на обсуждение предложение о том, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную защиту в Норвегии», — говорится в сообщении.

В случае принятия данного предложения украинцы не смогут получать временный вид на жительство на основании групповой оценки. Им придется подавать заявки на убежище по стандартным правилам.

До этого сообщалось, что чешское движение «Свобода и прямая демократия» готовит законопроект, который предусматривает ужесточение для украинских беженцев так называемой «временной защиты», предоставляющей им право на проживание, работу, медпомощь и образование.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин заявил, что более 5,8 млн человек покинули Украину с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Польша остановит оказание помощи украинским беженцам.

 
