Швейцария оказала помощь самолету Дмитриева

Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС после переговоров
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Власти Швейцарии помогли самолету специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева пролететь в Россию через страны Европейского союза после переговоров в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Власти Швейцарии выделили второго пилота, швейцарца, для пролета через страны Европейского союза», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, проблемы со стороны ряда стран Евросоюза возникли из-за документов пилотов в связи с тем, что этот борт еще не появлялся в Европе.

26 февраля Кирилл Дмитриев отказался комментировать итоги встречи с американской делегацией в швейцарской Женеве.

В этот же день там также состоялась встреча украинской и американской делегаций.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта. Следующие трехсторонние переговоры по Украине могут пройти не в Женеве.

Ранее на Западе заявили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине.

 
